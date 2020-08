Fiamme tra i macchinari di un annesso agricolo: in azione i vigili del fuoco

Fiamme in un annesso agricolo a Castelnuovo di Assisi, con un incendio divampato intorno alle ore 17 di oggi (martedì 11 agosto) che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Assisi e di quelli di Perugia, supportati da un'auto botte arrivata con la squadra di Foligno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In corso di accertamento le cause del rogo, che ha provocato danni a macchinari agricoli presenti nell'area andata a fuoco ma per fortuna nessun intossicato.