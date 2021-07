Tuoro, decine di rotoballe in fiamme: in azione i vigili del fuoco

La squadra di Castiglione del Lago in azione per domare l'incendio

Giornata di straordinari quella di oggi (giovedì 8 luglio) per i vigili del fuoco della provincia di Perugia. Oltre alla drammatica espolsione avvenuta nella notte in un casolare a Montemezzo (frazione di Valfabbrica) che ha causato anche la morte di una donna, nella caldissima giornata odierba altre squadre sono dovute intervenire per degli incendi partiti presumibilmente dalle fiamme divampate tra le sterpaglie.

All'intervento nella frazione tuderte di Torrececcona (intervenuta la squadra di Todi per domare le fiamme che hanno avvolto un fienile) se ne è aggiunto poi n altro nella prima serata in zona Trasimeno, dove la squadra di Castiglione del Lago sta operando per l'incendio di un centinaio di rotoballe.