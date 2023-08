Incendi, in Umbria meno danni nell'ultimo anno ma è caccia ai piromani

Meno incendi e meno superficie percorsa dal fuoco. Sei persone denunciate perché ritenute responsabili delle fiamme che hanno interessato complessivamente 43 ettari di territorio, di cui 22 di bosco. Secondo il resoconto dei carabinieri forestali dell’Umbria, nell’anno in corso, fino ad oggi, sono stati registrati 44 incendi boschivi su tutto il territorio regionale, di cui 16 nella provincia di Perugia e 28 nella provincia di Terni, con una diminuzione del 60% rispetto ai 110 eventi accaduti nello stesso periodo dell’anno 2022.

La superficie complessiva percorsa dal fuoco da gennaio ad oggi risulta pari a circa 43 ettari (di cui circa 22 ettari di superficie boscata), nettamente inferiore rispetto agli oltre 1.000 ettari bruciati nell’anno 2022.

La provincia di Perugia ha fatto registrare più incendi nel periodo primaverile, 10 incendi, che nel periodo estivo, 4 incendi; 2 sono gli incendi registrati nel periodo invernale.

Nella provincia sono state denunciate 3 persone per incendio colposo in riferimento agli avvenimenti di Cammoro di Sellano, con il rogo causato da un agricoltore intento a ripulire terreni che ha generato un incendio di 5 ettari, quello di Foligno in località Monastie, provocato da un boscaiolo che con la motosega ha prodotto scintille causando un incendio di 1 ettaro e infine quello di Colle Umberto di Perugia dove un cittadino, bruciando potature, ha originato un incendio, alimentato da un forte vento, sulla proprietà del vicino.

Opposto l’andamento degli incendi nella provincia di Terni: dei 28 incendi accaduti dal 1 gennaio fino ad oggi: 1 in inverno, 5 in primavera e 22 in estate.

Nella provincia di Terni sono state 3 le persone denunciate per gli incendi di Avigliano Umbro sul Monte Costaiolo causato da operaio intento a lavoro con cannello a fiamma su una guaina dove hanno bruciato 5 ettari, a Narni in località San Liberato causato da scintille per il malfunzionamento di un mezzo agricolo in lavorazione su stoppie causando un incendio di 4 ettari, e infine a Ferentillo nella frazione di San Mamiliano dove un uomo, intento a ripulire delle sterpaglie, innescato un incendio che si è propagato in maniera incontrollata per meno di un ettaro.

Nella provincia di Terni i militari indagano su alcuni incendi di origine dolosa, accaduti tra fine luglio e inizi agosto in una vasta zona nei pressi del lago di Corbara. Lungo la strada che da Corbara va a Colonnetta tra il 29 luglio e il 30 luglio sono stati innescati 4 incendi tutti prontamente spenti dai vigli del fuoco e dalle squadre Afor che hanno permesso di evitare la propagazione incontrollata del fuoco. I residenti della zona si sono messi a disposizione dei forestali segnalando alcuni spostamenti di autovetture nelle ore in cui si sono sviluppate le fiamme. Le indagini sono in corso e i militari hanno fiducia di arrivare al deferimento del responsabile.