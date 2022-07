Incendi in Altotevere: a Pitigliano le fiamme lambiscono i resti archeologica di villa Plinio

Altotevere in fiamme: prima Pitigliano poi Lippiano sono state interessate da incendi.

L'allarme nel comune a San Giustino è stato lanciato intorno alle 15. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, e gli operai della ex Comunità Montana, i carabinieri della stazione di San Giustino, gli agenti della polizia locale sempre del comune altotiberino e i carabinieri forestali.

Sul posto è arrivato anche il Dos, (direttore delle operazioni di spegnimento) da Terni che ha coordinato l'elicottero dei vigili del fuoco che ha effettuato una decina di lanci di acqua nella zona interessata dalle fiamme. L'are, infatti, non è facilmente praticabile, né agevolmente raggiungibile.

Intorno alle 17 la gran parte dell'incendio era stata domata: i pompieri stanno ancora lavorando per bonificare l'intera area, molto vasta di una decina di ettari circa, vicino a case e che lambisce non solo la zona archeologica ma anche delle altre strutture antiche non più abitate.

Intanto gli specialisti dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali sono all'opera per capire il punto d'innesco dell'incendio, e le cause. Al momento gli investigatori non escludono nulla: né un rogo accidentale, né che dietro a questo ennesimo incendio ci possa essere la mano dell'uomo.

A metà pomeriggio altri rogo, fra cui uno in zona monte Santa Maria Tiberina dove stanno intervenendo 2 squadre.