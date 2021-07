Incendi a Perugia, Assisi e Montone: vigili del fuoco in azione

Serie di incendi nella giornata di sabato 3 luglio. Vigili del fuoco in azione ad Assisi, Perugia e Montone per domare diversi roghi. A Perugia fiamme nella zona di via Settevalli, San Valentino della Collina, lungo la marscianese e a Resina. In AltoTevere l'allarme è scattato a Montone: sul posto i vigili del fuoco di Città di Castello. Ad Assisi fiamme in un campo in località Palazzo.

Indagini in corso per chiarire l'origine dei roghi.