Atletica, inaugurato il nuovo impianto di illuminazione del Santa Giuliana

E' un Santa Giuliana destinato ad essere sempre più moderno. La casa madre dell'atletica leggera perugina avrà una luce sempre più forte, che permetterà a tutti coloro i quali si avvicinano a questa disciplina di poterla praticare anche in orario serale. Nel tardo pomeriggio odierno si è svolta la cerimonia di inagurazione del nuovo impianto di illuminazione, finito di installare proprio in queste ultime ore.

A fare gli onori di casa è l'Assessore allo Sport Clara Pastorelli, la quale ha voluto sottolineare come questa fosse "un'occasione per evidenziare gli sforzi che stiamo continuando a fare con l'acquisto dei vari materiali. Un grazie particolare va alla Fidal, che ha fatto in modo di ridare vita all'impianto. E' nostra premura spiegare le lavorazioni che hanno portato a migliorare questo impianto al led, di totale gestione dell'amministrazione comunale. Non è facile attirare sponsor in questo particolare sport, ma ci lavoreremo". Le finalità non si esauriscono certo qui: "Vogliamo sfruttare le potenzialità di questo nelle ore notturne supportando il gestore con ulteriori entrate. In un mese e mezzo poi verranno ultimati lavori di tornelli di ingresso. E' importante dare opportunità al semplice cittadino di allenarsi in sicurezza".

Anche per il dirigente del Comune, l'ingegner Paolo Felici: "l'attenzione per il Santa Giuliana è molto elevata. Il merito è degli appassionati che incontriamo nei nostri uffici e che ci esortano ad andare avanti. Con il trascorrere degli anni questo stadio sarà sempre più attrattivo. Abbiamo apportato ulteriori migliorie agli spogliatoi, oltre che attivare questo appalto che nei mesi invernali raddoppierà l'utilizzo dell'impianto". Felici ha poi aggiunto che la nuova illuminazione "è un elemento fondamentale, concepito in modo tale da poter essere utilizzato per le manifestazioni ufficiali. Nel dettaglio 16 sono i pali installati con quasi 200 lux di intensità". Infine: "Abbiamo apportato ulteriori migliorie all'ingresso con l'abbattimento dei varchi elettronici, all'impianto antincendio e una predisposizione per dei magazzini atti ad accogliere attrezzature. Tra circa un mese dovremmo concludere tutte le attività previste dal finanziamento".

Soddisfatto anche il presidente della Fidal Umbria Carlo Moscatelli: "Bellissima è l'ubicazione, che è nel cuore di Perugia, con il vento contenuto. Ora questo stadio perfetto. Non ci resta che andare avanti e cercare di portare i colori dell'Umbria più in alto possibile. Il nostro ambiente è sano, mi sento di dirlo con orgoglio".

Sulla stagione sportiva che ha da poco avuto inizio Luigi Esposito, tecnico regionale fiduciario della Fidal: "L'atletica è viva. A Perugia può arrivare anche quella nazionale, con le migliori 24 società in Italia a giocarsi lo scudetto. Vediamo di fruire di questo impianto meglio possibile. E' molto bello vedere ragazzi che lo frequentano".

Infine, le parole di Alessandro Sorci, delegato provinciale della Fidal Perugia: "E' nostra necessità creare dei gruppi di lavoro. A mezzogiorno di oggi, malgrado l'orario lavorativo, c'era più di una società per rendere viva questa struttura. Servono gambe e braccia per ottenere questi risultati. E' nostro obbiettivo favorire l'aggregazione".