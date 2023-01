Anno giudiziario, troppi posti scoperti nei ruoli chiave e arretrato che non diminuisce

Anno giudiziario dell’Umbria ufficialmente aperto, anche se i problemi principali permangono.

Il presidente Mario Vincenzo D'Aprile ha punto molto sugli obiettivi del Pnrr, affermando che sono alla portata dell’ufficio, anche se l’arretrato, dovuto alle scoperture amministrative e nel ruolo dei magistrati, continuano a pesare.

La situazione va migliorando grazie all’applicazione di tanti giovani all’Ufficio del processo, anche se il fatto che si tratti di personale a tempo determinato (tantissimi giovani avvocati hanno lasciato la toga per aderire a questa opportunità) e l’aspettativa per il futuro non gioca a favore. Ulteriori rinforzi, però, sono già stati assegnati dal ministero al distretto giudiziario umbro.

Alcune scoperture, per il presidente D’Aprile, pesano sul funzionamento del Tribunale della Sorveglianza e su quello per i Minorenni. L’applicazione di un magistrato alla Procura di Terni va a coprire una falla, ma una direzione stabile e duratura è auspicabile per il corretto funzionamento dell’ufficio.

La Procura generale, ad esempio, non ha usufruito di personale dell’ufficio del processo.

In ordine alla durata dei processi, la Procura Generale effettua un costante monitoraggio degli esiti delle udienze, con particolare attenzione alla percentuale di definizione delle stesse, al numero di rinvii del dibattimento, oltre che all’esito della pronuncia.

Nel giudizio di appello il tasso di ribaltamento con esito assolutorio delle decisioni di condanna di primo grado è contenuto in una dimensione fisiologica mentre numerose sono le riforme che incidono, in ribasso, sulla quantificazione della pena, precedentemente inflitta.

Decisamente limitati si presentano i casi di condanna in appello, a seguito di impugnazione da parte dell’accusa avverso sentenza assolutoria, anche per il numero molto contenuto di impugnazioni dell’autorità requirente.

Il procuratore generale Sergio Sottani ha ribadito che il conteggio dei reati è in linea con gli ani passati. Semmai preoccupa l’aumento degli omicidi colposi, soprattutto nel settore del lavoro e per incidenti stradali, ai quali si collega l’aumento delle contestazioni per guida in stato di ebbrezza.

Preoccupa nel settore dei reati ambientali l’alto numero di procedimenti prescritti.

Sul fronte dei reati di genere la sottoscrizione di protocolli ed eventi di formazione, testimoniano la convinta adesione della Procura alla prevenzione.

Per quanto riguarda la malavita, siamo alieni dall’infiltrazione diretta, ma è ormai accertata la presenza di personaggi che riciclano denaro per conto delle associazioni criminali. Lo dimostrano i dati prefettizi con l’esclusione di ditte dagli appalti, suffragati dai dati delle procure. I settori da tenere d’occhio sono l’edilizia e l’alberghiero. Mentre i reati che fungono da campanello d’allarme sono l’evasione fiscale, gli appalti pubblici e la corruzione.

Un pensiero del procuratore Sottani alle intercettazioni: “Se ci sono stati abusi, questi non possono inficiare la validità dello strumento”.

Preoccupato, infine, il procuratore di fronte a un allarme sociale: “Nel distretto ci sono stati 4 suicidi e 58 tentativi, frutto di situazioni personali e ambientali difficili che chiedono un intervento”.