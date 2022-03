Assenteismo, contenzioso pensionistico ed errori medici nel mirino della Corte dei conti. Occhio al Pnrr

L’attività giudiziaria della Corte dei conti dell’Umbria negli ultimi due anni ha sofferto dei problemi legati al Covid. E sempre al Coronavirus e al Piano nazionale di resilienza e ripresa è legata la mole di lavoro cui saranno chiamate le Corti regionali nel tenere d’occhio la casistica che deriva dalle misure di semplificazione: in particolare i giudici contabili dovranno valutare efficacia, efficienza ed economicità nell’uso dei fondi europei.

È quanto riferito dal Presidente della Sezione giurisdizionale per l’Umbria Piero Carlo Floreani nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario contabile.

La Corte dei conti dell’Umbria nel corso del 2021 aveva 8 procedimenti pendenti al 1° gennaio 2021, sono stati 63 i giudizi di responsabilità introdotti nell’anno 2021 e 2 quelli ad istanza di parte. Risultano 54 i giudizi discussi in udienza con 27 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2021. Le sentenze depositate nell’anno 2021 sono state 31, con 9 ordinanze istruttorie e diverse depositate e 15 decreti depositati.

I sequestri conservativi autorizzati nell’anno 2021 sono stati pari a 994.953,82 euro.

Per quanto riguarda i risarcimenti disposti nell’anno 2021 sono pari a 1.145.241,33 di euro.

I giudizi di conto pendenti al 1° gennaio 2021 erano 4.774, cui si aggiungono i 1.232 nuovi giudizi depositati. Ne sono stati definiti 182 e ne restano pendenti al 31 dicembre 2021 5.101.

Altro capitolo è quello del contenzioso pensionistico con procedimenti pendenti al 1° gennaio 2021 pari ad 84, 45 quelli introdotti e 84 definiti con sentenze depositate e 8 ordinanze istruttorie.

Tra le questioni sottoposte all’attenzione della Corte dei conti, va menzionata la responsabilità amministrativa correlata al fenomeno dell’assenteismo fraudolento.

Importante anche la questione sanità: il collegio ha definito parzialmente, con rito abbreviato, un giudizio con più convenuti, limitatamente alla posizione di due medici cui era stato contestato un danno indiretto da malpractice medica a causa di una erronea somministrazione di un farmaco.

La Corte ha condannato tre medici al risarcimento del danno in favore della Azienda Ospedaliera per indebita percezione di indennità di esclusività.

Una sentenza riguarda anche il passaggio di proprietà immobiliari e beni mobili tra coniugi in occasione di separazione per non pagare il danno erariale.

La Sezione, nel 2021, ha emesso centotrentasei decreti di approvazione di conti di enti locali; centodieci decreti di estinzione cumulativa di conti di enti locali; quarantasei decreti di approvazione di conti di amministrazioni erariali e duecento trentuno decreti di accertamento dell’obbligo di resa di conto. Sono stati inoltre disposti sette rilievi istruttori su conti di un ente locale e tre rilievi istruttori su conti di amministrazione erariale.

I giudici contabili hanno anche effettuato controlli nei confronti degli enti preposti a riscuotere tasse e tributi come l’Aci e l’Agenzia delle entrate.

Sempre alto il contenzioso pensionistico, aggravato dalle modifiche sui conteggi che riguardano l’anzianità di servizio per appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine.