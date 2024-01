Riforma Cartabia e Pnrr per abbattere i tempi della giustizia, ma pesano le carenze di organico

Carenza di magistrati e personale amministrativo, obblighi derivanti dagli obiettivi del Pnrr, riforma Cartabia, giustizia riparativa. Sono alcuni dei punti toccati da Claudia Matteini, presidente facente funzione della Corte d’appello di Perugia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“L’anno appena terminato è stato caratterizzato da profonde riforme che hanno interessato sia il settore civile che quello penale e che hanno impegnato gli Uffici in una costante opera di formazione e riorganizzazione – ha esordito la presidente – è ancora prematuro formulare un bilancio sull’impatto che tali riforme hanno avuto in termini di efficacia ed efficienza del sistema giustizia; ciò che può affermarsi è che senza dubbio, nel settore civile, non vi è stata una semplificazione dei riti, nel materia della famiglia è stata sempre più centrata l’attenzione sul minore e sul suo interesse alle relazioni familiari, nel settore penale si è avviato un percorso verso una giustizia riparativa. Nonostante tale gravoso impegno i risultati raggiunti dagli uffici giudiziari umbri restituiscono segnali positivi sull’andamento dei processi, seppure con alcuni distinguo”.

La situazione del distretto umbro, per quanto riguarda l’arretrato ultratriennale in Corte d’appello è di 479 fascicoli (erano 362 nel 2019) con un + 32,3%, al Tribunale di Perugia sono 2.150 (3.846 nel 2019) con un -44,1%, a Spoleto 629 fascicoli arretrati (erano 941) con un -33,2%, a Terni 371 (rispetto ai 741 del 2019) che equivale a -49,9%.

Nel settore civile rimangono 1.889 procedimenti pendenti (-27,8%), a Perugia 7.176 (-28,6%), a Spoleto 2.644 (-27,2%) e a Terni 2.944 (-26,9%).

Nel penale i procedimenti pendenti sono 2.137 in Corte (+17,1%), a Perugia 9.087 (-33,9%), a Spoleto 4.492 (-33,3%) e a Terni 2.856 (-23,3%).

“Dagli ultimi dati ministeriali è emerso che la Corte di appello sia sezione civile sia lavoro non solo ha già raggiunto l’obiettivo previsto per il dicembre 2024 ma ha completamente definito tutti i fascicoli aventi iscrizione 2019 ; ottimi risultati sono stati raggiunti anche dai Tribunali con percentuali che oscillano tra il 91,8 % , Tribunale di Perugia, e il 97,4% Tribunale di Terni” ha aggiunto la presidente Matteini.

“All’interno della quasi totalità degli uffici del distretto si registrano scoperture tra il personale di magistratura tuttavia non di particolare allarme – ha riferito la presidente Matteini - Anomala rimane la situazione del Tribunale di Spoleto dove formalmente non risultano scoperture, ma la attuale pianta organica è del tutto inadeguata rispetto alle accresciute dimensioni del circondario; ed infatti a seguito della riforma della geografia giudiziaria, le dimensioni del Tribunale di Spoleto sono triplicate per bacino di utenza, ma a ciò non ha corrisposto una modifica delle piante organiche”. I magistrati sulla carta sono 22, ma effettivi solo 16, con una scopertura del 21%.

I magistrati del Tribunale di Perugia sono 38 in organico e 35 effettivi, con una scopertura dell’8%.

A Spoleto 16 magistrati in servizio per un organico al completo, ma sottostimato per territorio.

I magistrati del Tribunale di Terni in organico dovrebbero essere 20, ma effettivi sono 18, con una scopertura del 10%.

I magistrati del Tribunale di Sorveglianza sono 6 in organico e 5 in servizio, con una scopertura del 17%.

L’organico del Tribunale per i Minorenni è completo.

“Per quanto riguarda il personale amministrativo , gli uffici giudiziari soffrono da anni di una forte carenza in quanto si registra mediamente una scopertura del 40%, dato che è prevedibile che possa peggiorare nel breve periodo per i prossimi pensionamenti, per l’esodo verso altre Amministrazioni da parte del personale, per l’opzione dei tecnici assunti con contratto a tempo determinato ad assunzioni a tempo indeterminato presso diverse Amministrazioni a seguito del superamento dei vari concorsi banditi nel 2023” ha riferito la presidente.