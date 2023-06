In Umbria il gotha dei cardiologi: nuove cure per la malattia cardiovascolare. "E' la prima causa di morte"

La malattia cardiovascolare aterosclerotica, coronarica ed extra-coronarica, costituisce la prima causa di morte e disabilità permanente nei paesi occidentali. Una patologia centrale nella ricerca medica in Italia e nel resto dell'Occidente. Un nuovo summit è previsto in Umbria dove si confronteranno i più autorevoli lumirari della Cardiologia Italiana. Obiettivo: aggiornare e far conoscere i fondamenti culturali e le conoscenze pratiche necessari alla corretta applicazione delle linee guida ed all'ottimizzazione dei percorsi di cura e prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica quotidiana.

Un evento scientifico e formativo di respiro nazionale, coordinato dal Prof. Furio Colivicchi, direttore della Cardiologia Clinica dell’Ospedale S. Filippo Neri della ASL ROMA1, giunto ormai alla sua dodicesima edizione.

LA PREVENZIONE E LE CAUSE DI RISCHIO

"La malattia cardiovascolare aterosclerotica, coronarica ed extra-coronarica - spiegano i relatori del summit sanitario - prende inizio dalla disfunzione endoteliale e successivamente progredisce con lo sviluppo di placche fibro-lipidiche e lesioni complicate a carico dei vasi arteriosi, che causano l’insorgenza di quadri clinici quali l’infarto miocardico acuto, gli eventi cerebrovascolari acuti e, infine, lo scompenso cardiaco. Gli studi epidemiologici e di intervento in prevenzione primaria e secondaria hanno dimostrato che l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, l'obesità ed il diabete mellito sono i presupposti di maggiore rilievo per lo sviluppo della malattia cardiovascolare aterosclerotica e di tutte le sue gravi complicanze. In effetti, diversi fattori facilmente misurabili nelle popolazioni, aumentano il rischio di sviluppare la malattia, contribuendo in modo sostanziale alla morbilità e alla mortalità cardiovascolare".

"A differenza di familiarità, età e sesso, che non sono modificabili, l’abitudine al fumo, il diabete mellito, l’obesità, le dislipidemie, l’ipertensione arteriosa e una vita sedentaria sono tutti fattori che possono essere corretti. La probabilità che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei livelli dei singoli fattori e costituisce il rischio cardiovascolare assoluto individuale. Dopo la sua insorgenza. l’evoluzione della malattia si articola successivamente in un continuum fisiopatologico complesso, che prevede il passaggio attraverso fasi di quiescenza e riacutizzazione, complicate da aritme, come la fibrillazione atriale, e altre manifestazioni cliniche, che si concludono con la comparsa dell’insufficienza cardiaca".