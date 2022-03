Testimone entra in Tribunale con un coltello e fa scattare il metal detector: condannata

Scatta l’allarme del metal detector in tribunale. Una signora si era presentata con un coltello nella borsa e quando aveva messo tutto sul nastro trasportatore, gli addetti alla sicurezza avevano notato l’arma. Processata con il rito abbreviato, la donna era stata condannata a 600 euro di ammenda (con pena sospesa).

Il caso, però, è stato portato fino in Cassazione. La donna, difesa dall’avvocato Gemma Bracco, ha sostenuto di aver portato con sé il coltello, il 18 aprile del 2018, perché doveva restituirlo a una sua conoscente a Perugia e così lo aveva messo in borsa. Dimenticandosi che prima avrebbe dovuto recarsi in Tribunale per una testimonianza.

Quando era stata controllata prima di entrare in Tribunale era scattato l’allarme e la denuncia, con processo seguente. La difesa aveva puntato sui “profili soggettivi della fattispecie, assumendo che la presenza del coltello all'interno della borsetta della ricorrente era frutto di mera dimenticanza”.

Secondo l’accusa, invece, “l’imputata (in procinto di fare ingresso al Palazzo di Giustizia di Perugia la mattina del 18 aprile 2018 sin da subito aveva mostrato un atteggiamento nervoso e preoccupato, che aveva indotto il personale addetto alla vigilanza ad effettuare un controllo, al cui esito era stato rinvenuto all’interno della sua borsetta il coltello da cucina posto in sequestro”.

L’amica a cui diceva di dover riportare il coltello, inoltre, “aveva riferito di non avere più avuto contatti con l'imputata da circa quattordici anni e di non sapere nulla di un coltello che costei avrebbe dovuto restituirle”.

Non era stato possibile stabilire se con quel coltello volesse aggredire qualcuno e il giudice aveva deciso per la condanna, per lieve entità del fatto, cioè aver portato il coltello al di fuori dell’abitazione.

Dello stesso parere sono stati i giudici della Cassazione, ritenendo però che il giudice abbia sbagliato il calcolo per stabilire l’ammenda, riducendola da 600 a 450 euro.