Per lui è scattato l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori, dopo aver notato uno strano via vai di persone nella zona, hanno iniziato un appostamento e visto lo straniero darsimolto da fare. Dopo averlo avvicinato, gli operatori lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenddo due involucri con cocaina, uno smartphone e circa 60 euro in contanti. L’uomo è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione.

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno arrestato, a Perugia in via Martiri dei Lager a Perugia, un tunisino di 44 anni perché trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina.

Operazione in trasferta per gli agenti di Commissariato di Assisi

Sospetto via vai di persone in via Martiri dei Lager, in manette per spaccio