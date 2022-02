Guida per Perugia senza patente, revisione né assicurazione: auto sequestrata e maxi-multa

Senza patente, revisione e assicurazione se ne va in giro in auto per Perugia ma viene fermato dalle forze dell'ordine e finisce nei guai.

È successo in via Canali dove gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della polizia locale del capoluogo, durante la loro attività di controllo del territorio, hanno intimato l'alt ad un conducente di nazionalità libica risultato poi sprovvisto di titolo abilitativo alla guida, con veicolo privo di copertura assicurativa e non sottoposto alla prescritta revisione.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro mentre al trasgressore è stato contestato l’illecito amministrativo di guida senza patente, oltre alla sanzione amministrativa per non aver sottoposto il veicolo alla periodica revisione e quella di 866 euro per aver circolato senza la prescritta copertura assicurativa.