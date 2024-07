In fuga dall'affittacamere per timore dell'arrivo dei Carabinieri, lasciano nella stanza lo zaino con la droga

Dopo un battibecco con l'affittacamere - la prenotazione era per una ragazza, ma nel cuore della notte erano arrivati anche due tizi - tre giovani temendo l'arrivo dei Carabinieri si danno alla fuga lasciando però nell'armadio della stanza il motivo per cui era meglio non incontrare i militari. Ovvero, quell'abbondante quantitativo di droga presente nello zainetto abbandonato per caso. I Carabinieri una volta arrivati sul posto - una struttura ricettiva nel centro di Foligno - hanno subito notato lo zaino e all'interno hanno trovato: 400 grammi di hashish, confezionati in quattro cilindri, e 120 grammi di marijuana riposta all’interno di un vaso in vetro. Tutta roba da vendere in città.

L’attività di indagine e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali, permetteva ai militari di risalire all’identificazione di tutti e tre i ragazzi e di ricostruire con esattezza gli eventi.I protagonisti di questo storia sono una 19enne, un 16enne e un 21enne straniero senza fissa di dimora. In poco tempo i giovani sono stati fermati: al termine degli accertamenti, i tre sono stati rispettivamente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto e alla Procura per i Minorenni di Perugia per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.