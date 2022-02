In fuga da casa trovano rifugio in un altro appartamento: madre e figlio si ribellano al marito-padrone che viene arrestato

Sono fuggiti dalla propria casa per rifugirsi nell'abitazione dell'anziana madre per sfuggire all'ennesima violenza da parte del marito. In fuga: una moglie e un figlio minorenne. Da questo rifugio è stato possibile avvisare i Carabinieri di Gualdo Cattaneo per raccogliere la denuncia e a aiutare la donna e il ragazzino. Già nei giorni scorsi con coraggio i due in pericolo avevano denunciato tutto in fatto di violenze e soprusi. All'arrivo dei Carabinieri è stato possibile sorprendere in flagranza di reo il presunto padre violento che urlava e colpiva con calci e pugni il portone dell'abitazione di ingresso dell’abitazione. L'uomo è stato fermato e portato via mettendo finale alle violenze e alle minacce. Per il comportamento pericoloso manifestato è stato deciso di arrestarlo e portarlo in una cella de Carcere di Spoleto. Altri provvedimenti potrebbero presi nei prossimi giorni.