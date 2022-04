In fuga con l'auto rubata, si schianta contro un palo: rintracciato e arrestato dalla Polizia

Beccato alla guida di un'auto rubata, sbatte contro un palo, scende al volo e fugge, ma la Polizia lo rintraccia alla pista da skateboard di Fontivegge.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un cittadino tunisino, classe 1991, che sabato scorso, a bordo di un veicolo rubato, non si era fermato all’alt della Polizia, ha accelerato la sua corsa e dopo aver colpito il marciapiede è finita contro un palo della luce.

L'uomo è scappato, ma è stato riconosciuto dagli agenti, in quanto già noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti di polizia. In auto la Polizia ha trovato il cellulare dell’uomo e tra le foto presenti hano trovato quella del passaporto e una che lo ritraeva con una pistola in mano.

Sapendo che il 31enne è solito frequentare la zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, gli agenti hanno perlustrato l'area e rintracciato l'uomo in piazza del Bacio, nei pressi della pista da skateboard. Sentito dai poliziotti, l’uomo ha negato di aver a che fare con l’episodio, ma è stato tradito dalla felpa indossata, la stessa delle fotografie del cellulare ritrovato nell’auto.

Identificato in Questura, è stato sottoposto a fermo giudiziario e portato a Capanne. Gli agenti hanno poi provveduto alla riconsegna dell’auto, seppur danneggiata, al suo legittimo proprietario.