In fuga a folle velocità per le vie di San Sisto per evitare un controllo, denunciato un 38enne

Inseguimento nella serata di ieri a San Sisto. Gli agenti di polizia, impegnati nei controlli ordinari del territorio, hanno intimato l'alt ad un’auto sospetta con a bordo due persone. Il conducente, alla vista della pattuglia, anziché rallentare la marcia e accostare nella vicina piazzola, ha accelerato tentando di eludere il posto di controllo.

I poliziotti, a quel punto, si sono messi all’inseguimento delle due persone che, per facilitarsi la fuga, oltre a spegnere i fari dell'auto, hanno effettuato alcuni sorpassi pericolosi. L’auto ha, poi bruscamente interrotto la marcia in località Lacugnano.

A quel punto, il passeggero è sceso velocemente e si è dato alla fuga lanciandosi in una scarpata per poi nasconderi tra i palazzi e far perdere le proprie tracce.

Mentre un’altra pattuglia delle volanti, nel frattempo sopraggiunta in aiuto, ha proseguito con le ricerche dell’uomo che si era dato alla fuga, i poliziotti hanno fermato il conducente dell’auto e hanno proceduto alla sua identificazione. È risultato essere un cittadino di origini albanesi di 38 anni, titolare di alcune false identità, dichiarate nel corso di precedenti controlli di polizia.

Da alcuni accertamenti più approfonditi è emerso che l’uomo era gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Il veicolo, invece, è risultato privo della polizza assicurativa obbligatoria.

Al termine delle attività di rito, il 38enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, inoltre, è stato multato perché l'auto non era assicurata, per aver superato i limiti di velocità e una lunga serie di infrazioni. L’auto, invece, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Infine, al 38enne è stata ritirata anche la patente di guida estera perché, nonostante fosse trascorso un anno dall’arrivo in Italia, non aveva ancora provveduto alla conversione.