In centro con un motorino sospetto: multa da oltre 5mila euro per un 20enne

Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra lungo le strade principali in città nello scorso fine settimana. Domenica sera, nel centro abitato di Nocera Umbra, i militari hanno fermato un 20enne locale che circolava alla guida di una due ruote privo di targa. Dall'ispezione è emerso che il telaio era stato manomesso, tanto da risultare illeggibile la matricola, evidentemente il motorino è stato rubato . Il giovane è risultato anche privo divpatente di guida per lo specifico veicolo, in quanto mai conseguita. I Carabinieri hanno proceduto,vquindi, a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Spoleto per il reato di ricettazione e avcontravvenzionarlo per la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada, con relativa sanzione di 5.110 euro.