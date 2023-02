IN BREVE Fiamme in un appartamento in un casolare: struttura non agibile, l'intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Perugia hanno spento, poco dopo l'oa di cena, un incendio che si è sviluppao in appartamento in località Signoria nel comune di Torgiano. Si tratta di un piccolo B&B all'interno di un casolare: nessuna persona è rimasta ferita, sul posto anche il funzionario di guardia per la valutazione dei danni alla struttura. Il locale è stato interdetto all'utilizzo fino al suo completo ripristino.

