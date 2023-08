Sulla strada statale 3 “Flaminia” è temporaneamente chiuso un tratto all’altezza del km 214 a causa di un mezzo pesante in panne, a Scheggia, in provincia di Perugia. Il traffico è deviato in vie secondarie. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.