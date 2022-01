IN BREVE Traffico a Perugia in tilt sulla 3Bis Tiberina: operazioni per mettere in sicurezza mezzo pesante

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 3bis “Tiberina” al km 81,600, in direzione Orte, a Perugia a causa della rimozione di un mezzo pesante in avaria. Sul posto sono presenti il personale di Anas e della Polizia Stradale per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Si registrano rallentamenti e disagi e a quanto sembra sono stati richiesti mezzi speciali per riusciti a mettere in sicurezza il mezzo pesante e il normale ripristino della circolazione. Operazione considerata comunque complessa.