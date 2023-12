IN BREVE Task-force salva 93enne che si era perso dopo essere andato a funghi

Nel tardo pomeriggio di oggi sono state avviate le ricerche di un uomo di 93 anni che si è perso nel bosco dove abitualmente si recava per cercare i funghi. La zona è quella di Monte Bagnolo Valbiancara. La persona è stata raggiunta telefonicamente ed è rimasta sempre cosciente ma non è stata in grado di fornire notizie utili alla sua geolocalizzazione. Anche la localizzazione delle celle telefoniche non ha prodotto risultati. Alle ore 19.05 il disperso è stato trovato dalla squadra di Corso Cavour in buone condizioni di salute. Presenti sul posto Vigili del fuoco del distaccamento Cavour, una squadra VVF in supporto dalla sede centrale di Perugia, CC e SASU.