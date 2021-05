In breve | Sant'Andrea delle Fratte, era stato espulso nel 2019: fermato e cacciato di nuovo

Era stato espulso dal 2019 ma non se ne era mai andato dall'Italia, aveva semplicemente cambiato regione passando dalla Sicilia all'Umbria. Due anni dopo è stato ritrovato dai carabinieri in un parcheggio di un supermercato a Sant’Andrea delle Fratte, dove era stato segnalato mentre girovagava, con fare sospetto, vicino ad alcune autovetture con l'intetto di fare alcune spaccate. I militari lo hanno fermato e si sono affidati per gli accertamenti alla Banca Dati grazie alla quale è stato identificato e denunciato. Immediata stavolta l'espulsione dal suolo italiano.