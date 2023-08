IN BREVE Ritrovato dopo che era finito in un fosso: anziano salvato a tempo di record in un pomeriggio torrido

E' stato salvato nel pomeriggio di oggi un uomo di 80 anni che si era allontanato da casa da ore. La richiesta di aiuto dei familiari ha fatto mettere in moto la macchina delle ricerche capitanata dai Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia (in appoggio anche Polizia Municipale e Carabinieri) che ha iniziato ad ispezionare in località Bacanella. In poco tempo è stato immediatamente ritrovato e recuperato in un fosso, grazie anche alle indicazioni delle persone della zona. Il tempestivo intervento ha evitato che le alte temperature compromettessero ulteriormente lo stato di salute. La persona sta bene ed è stata affidata alle cure del 118.