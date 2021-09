IN BREVE Investito da un'auto a Magione: anziano in prognosi riservata all'ospedale di Perugia

Bilancio nero ieri (martedì 14 settembre) per quanto riguarda gli incidenti stradali nella zona del Trasimeno. Oltre all'investimento avvenuto a Magione, purtroppo fatale per una 81enne perugina, c'è n'è stato un altro a Passignano. A essere travolto da un'auto in questa occasione è stato un uomo di 82 anni, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Perugia dove è stato ricovetao con prognosi riservata.

(articolo in aggiornamento)