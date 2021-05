IN BREVE Incidente durante una passeggiata: scivola e finisce in una scarpata, salvata donna

Non è in pericolo di vita la donna di 70 anni che nella giornata di oggi è stata salvata in località Camporeggiano a Gubbio, lungo il vecchio tracciato della ferrovia. La signora era scivolata cadendo in una scarpata: immediato è scattato l'allarme per mettere in piedi una squadra di salvataggio formata da Vigili del Fuoco di Gubbio e personale medico del 118. Seppur con qualche difficoltà, la donna è stata recuperata e portata in Ospedale a Branca. Il primo bollettino indicava lesioni alla spalla e al torace. Per monitorare il suo stato di salute si è reso necessario il ricovero.