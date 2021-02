IN BREVE Fabriano, multa da oltre mille euro per giovane umbro per violazione delle norme Covid

Nella rete dei controlli anti-contagio delle forze dell'ordine di Fabriano è finito un giovane di 19 anni di Gubbio sorpreso, per l’ennesima volta, nel comune marchigiano. Anche stavolta è stato rintracciato nel centro storico della Città della Carta dopo aver violato la norma sugli spostamenti da regioni rosse - come la provincia di Perugia dove risiede -verso altri territori nazionali. Il giovane non è mai rientrato nelle casistiche ammesse per trasferirsi: salute, lavoro e comprovata necessità. Stavolta la sanzione per l'umbro è stata pesantissima: considerata la recidiva la multa arriva a ben 1066,66 euro. Si spera che questa volta, il 19enne possa aver imparato la lezione.