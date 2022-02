IN BREVE Controlli stradali, confiscate tre auto ad automobilista recidivo: fermato più volte senza assicurazione

La Polizia Stradale ha rafforzato i controlli di vigilanza lungo le principali arterie autostradali e negli autogrill, anche al fine di arginare gli incidenti e verificare il rispetto del Codice della Strada. Nelle ultime 48 ore gli agenti hanno controllato 56 veicoli ed elevate diverse multe per infrazioni al codice stradale. Il provvedimento più importante è stato preso direttamente nei confronti di un automobilista recidivo più volte per la stessa irregolarità: ancora una volta è stato trovato alla guida di un'auto senza copertura dell'assicurazione. A questo punto è scattato il pugno di ferro delle autorità: confiscate tutte le auto di proprietà del soggetto (ben 3) che non ritorneranno più in suo possesso, proprio in seguito alla retierata violazione dell’art. 193 del Codice della Strada.