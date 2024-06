IN BREVE Condanna definitiva a 5 anni per reati gravi: 21enne finice a Capanne

Rapine ed estorsioni: sono le accuse pesantissime che sono diventate sentenza definitiva a carico di un 21enne romano che sono state commesse nel marzo del 2023 nel territorio di Albano Laziale. Il giovane era residente a Perugia dove è stato regolarmente rintracciato ai Carabinieri della Stazione di Perugia per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione. Il giovane era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione in Perugia.

I militari hanno portato il 21enne alla Casa Circondariale di Perugia Capanne.