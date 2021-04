IN BREVE Ciclista salvato dopo una caduta in una zona impervia

Una squadra della centrale dei Vigili del Fuoco di Perugia, con il supporto del Nucleo Saf, sono intervenuti in località Cittadella nel comune di Torgiano, nella tarda mattinata di oggi, per il soccorso e recupero di un ciclista che si è ferito cadendo dalla bici in una zona particolarmente impervia. È stato stabilizzato dal personale del 118, immobilizzato e trasportato con una speciale portantina dal personale SAF, fino al l'ambulanza per il successivo ricovero. Allertato anche l'elicottero drago ma non è stato necessario il suo impiego. Le sue condizioni non sono state comunicate.