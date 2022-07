IN BREVE Ancora una giornata da caldo record, ancora incendi in provincia di Perugia

Altra giornata da bollino rosso, altre 24 ore segnate da incendi che hanno distrutto soprattutto il patrimonio boschivo regionale e si fa sempre più forte il sospetto di piromani seriali in azione. I Vigili del fuoco, in provincia di Perugia, hanno lavorato fino a tardi per spegnere gli ultimi focolai: gli incendi più pericolosi e distruttivi si sono verificati on località Casali di Montebufo nel comune di Preci - a fuoco il bosco - dove hanno operato le squadre di Norcia, Sellano e Spoleto. Nell'altro incendio domato in vocabolo San Nicola, nel comune di Cannara, hanno operando squadre di Assisi e Foligno.