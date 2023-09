In auto sulla E45 con coltelli e katane, denunciati due giovani

Mentre erano impegnati neiservizi di vigilanza lungo la E45, gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Todi hanno fermato e denunciato due ragazzi, entrambi 26enni, che, a seguito di controllo sono stati trovati in possesso di due grossi coltelli e tre katane.

Gli agenti, infatti, nel corso del pattugliamento, avevano notato l’auto e, insospettiti, avevano deciso di sottoporre il conducente a controllo.

Dopo averlo fermato e identificato, unitamente al passeggero, i poliziotti hanno notato le armi all’interno dell’auto. Sentiti in merito al possesso, i due ragazzi hanno non sono stati in grado di fornire delle giustificazioni attendibili. Per questo sono stati denunciati.