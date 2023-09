In auto con dosi di eroina e soldi in contanti, denunciata una 41enne durante i controlli alla stazione

In macchina con dosi di eroina e 1.500 euro in contanti. È stata individuata dai carabinieri della stazione di Perugia nel quartiere di Perugia, dove era in corso controlli specifici contro lo spaccio di stupefacente. La donna, ecuadoriana di 41 anni, era a bordo della sua auto nei pressi della stazione, quando è stata fermata per un controllo. Controllo che ha permesso di rinvenire le dosi di eroina e il denaro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

In auto, insieme a lei, è stata identificata anche una 27enne perugina con precedenti di polizia, anche lei trovata in possesso di una modica quantità di eroina.