Imprenditore umbro scomparso in Albania: ritrovata l'auto distrutta, è stata data alle fiamme

Da undici giorni non si hanno più notizie dell'imprenditore umbro di 45 anni, Davide Pecorelli, con attività sparse tra altotevere, la provincia di arezzo e l'Albania. Tra le poche certezze è che l'uomo è sparito a Tirana dove si era recato all'inizio dell'anno per affari. Come riporta in esclusiva La Nazione l’auto che aveva noleggiato all’aeroporto è stata ritrovata incendiata e sono stati rintracciati all'interno di alcuni oggetti di proprietà dell'imprenditore. Sempre secondo il quotidiano all'interno del mezzo sarebbero stati rintracciati resti umani.

(leggi qui l'articolo integrale de La Nazione)