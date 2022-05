Impossibile stabilire chi ha lanciato la droga dal finestrino: assolti

Fermati per un controllo dalle forze dell’ordine, gettano la droga dal finestrino, ma vengono assolti perché non è stato possibile stabilire di chi fosse.

Due cittadini stranieri sono finiti davanti al giudice per rispondere dell’accusa di possesso di illecita detenzione di 4,4 grammi di cocaina. In primo grado e in appello i due sono stati assolti e la Procura generale di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione “lamentando vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa relativa alla testimonianza dell’agente di polizia” che chiamato a testimoniare “aveva dichiarato di non essere in grado di affermare se a gettare l’involucro dal finestrino fosse stato il passeggero o il conducente dell’auto dove si trovavano a bordo i due imputati”.

Per la Procura risulta evidente il concorso di entrambi gli imputati nel reato. Per i giudici di Cassazione, però, ci si trova di fronte ad una “doppia conforme” di assoluzione e, quindi, il ricorso è inammissibile.