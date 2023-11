Espulso nel 2019 con imbarco su un aereo, lo ritrovano ad Assisi due anni dopo a chiedere l'elemosina

Era entrato in Italia in maniera irregolare, era stato preso ed espulso, con divieto di ritorno per 5 anni. Neanche due anni dopo l’accompagnamento alla frontiera era stato trovato ad Assisi a chiedere l’elemosina davanti ai luoghi di culto.

L’imputato, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere della violazione delle norme che regolano l’ingresso in Italia e per non aver rispettato il decreto di espulsione del Prefetto di Agrigento.

Lo straniero era stato fermato in Sicilia e allontanato “dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza” il 6 gennaio del 2018, con notifica dell’atto il 6 giugno dello stesso anno e accompagnamento all’aeroporto di Catania con imbarco sull’aereo per il rimpatrio avvenuto il 19 dicembre del 2019.

L’uomo non avrebbe dovuto tornare in Italia per cinque anni, ma è stato fermato e identificato ad Assisi l’8 settembre del 2021. E per questo è finito sotto processo.

In tribunale si è celebrata la prima udienza con la richiesta di ammissione di prove e testimonianze e poi il giudice ha rinviato ad aprile del 2024 per sentire i primi testi.