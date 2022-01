Irregolare e con decine di finte identità, fermato ed espulso dalla Polizia

Gli agenti del posto fisso del centro storico di Perugia hanno fermato e controllato un tunisino di 43 anni in corso Garibaldi, dopo la segnalazione di alcuni residenti.

L’uomo è stato identificato come un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe ’79, con precedenti di polizia specifici per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e con numerose identità fittizie, utilizzate per sfuggire i controlli di polizia. Nonostante ciò è stato possibile accertare che l’uomo risultasse non in regola con il permesso di soggiorno e con un decreto di espulsione a carico da eseguire.

Gli agenti hano condotto l'uomo in Questura presso l’Ufficio Immigrazione che ha proceduto alla sua espulsione.