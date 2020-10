Il sindacato dei pensionati contro reparto Covid al Seppilli di Perugia: "Troppo alto il rischio"

"No alla trasformazione in struttura anche Covid della Rsa del Seppilli di Perugia": non cambiano idea i sindacati dei pensionati della Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil dell'Umbria che oggi si sono confrontati con il direttore sanitario della Usl Umbria 1 D'Angelo e con i dirigenti del distretto di Perugia. Il Sindacato dei Pensionati ha ribadito la sua ferma opposizione alla trasformazione ( anche se parziale e temporanea).

"Scelta questa della Regione - hanno spiegato - sbagliata e pericolosa perché non tutela né gli ospiti né gli operatori. Si crea una commistione che rischia di mettere in difficoltà i tanti utenti del servizio socio sanitario in via della Pallotta. Continuiamo a chiedere alla Regione Umbria di non ripetere le scelte deleterie già compiute in Lombardia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine dell’incontro è stato deciso un percorso con la direzione sanitaria e con la struttura tecnica; un confronto con cadenza settimanale per avere a disposizione i dati sull'emergenza COVID rispetto agli anziani nelle tante strutture della Asl. Un confronto che continuerà la settimana prossima. Su questo versante SPI FNP e UILP hanno garantito il loro impegno per la tutela degli anziani fragili in un momento così delicato e difficile.