Il punto sul rebus scuole di S.Marco, P.Pattoli, V. Pitignano, Ciabatti e Valentini: tra cantieri, gare e soldi da trovare

Scuole tra lavori, nuove sedi e progetti ancora da terminare. A Perugia c'è un vero e proprio cantiere aperto in fatto di istituti presenti nei vari quartieri e frazioni della città. Grazie alle richieste ufficiali del consigliere del Pd Zuccherini è stato possibile fare il punto in commissione sui lavori tramite il vice-sindaco Tuteri e la dirigente Monia Benincasa. Per la Cibatti e Valentini sono state individuate le sedi provvisorie; per quest'ultima c'era la necessità di trovare spazi per 18 classi. Entrando nello specifico: per la Valentini è già stato fatto l’appalto e si sta stipulando il contratto, per cui si prevede che i lavori partiranno alla fine della scuola. Per la Ciabatti, si sta procedendo alla verifica della progettazione, quindi, si proseguirà con l’appalto e si presume di partire con i lavori a settembre 2021.

Per la Scuola di San Marco i tempi si sono allungati dato che la Regione ha deciso di finanziare solo la parte di progetto che riguarda l'intervento della scuola Giovanni Cena. “Il progetto per la scuola di San Marco - ha aggiunto la dirigente - è, comunque, pronto per cui lo presenteremo quando possibile al fine di ottenere altre fonti di finanziamento" Altre due scuole-cantiere: quella di Villa Pitignano e l'altra di Ponte Pattoli. "Per la sede ponteggiana - ha spiegato il Vice Sindaco Tuteri - il progetto esecutivo è pronto ed è in corso la conferenza di servizi che terminerà il 29 aprile. Si sta affidando la verifica esterna della progettazione e uuindi entro un mese e mezzo circa potrà partire la gara. Per la scuola di Villa Pitignano, invece, i lavori sono terminati da un mese circa e la ditta ha trasmesso agli uffici la maggior parte della documentazione richiesta che è al vaglio dell’ufficio prima della realizzazione della permuta".