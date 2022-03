Il più bel carnevale del mondo, si vestono da super-eroi e fanno festa ai reparti di Oncologia pediatrica e Pediatria

Spider Man, Capitan America, Wonder Woman e Batman, tutti insieme, in visita nei reparti di Oncoematologia Pediatrica e Pediatria dell’Ospedale di Perugia per portare un sorriso ai piccoli pazienti. La bellissima idea porta la firma di un gruppo di giovani perugini, da anni nel mondo del fitness, che hanno deciso di fare una sorpresa ai bambini in occasione di Carnevale, indossando i costumi di famosi personaggi resi celebri da fumetti e cartoni tv.

Un martedì grasso in compagnia dei super eroi che ha fatto commuovere genitori e portata allegria e stupore tra i giovanissimi che hanno potuto giocare e fare domande ai miti dei nostri fumetti e ora anche del cinema. I volontari si sono divisi in due gruppi: il primo è stato accolto nelle sale d’aspetto delle due strutture ospedaliere, nel rispetto delle normative anti Covid e nella massima sicurezza per i piccoli pazienti, l’altro ha invece voluto sorprendere i bambini ospiti del residence “Daniele Chianelli”.