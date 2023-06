IL PERSONAGGIO Mister Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, da oggi è tra i "grandi" della storia di Perugia

Carlo Pagnotta, fondatore e Direttore Artistico fin dalla prima edizione nel 1973 di Umbria Jazz, è stato iscritto all’albo d’oro relative all’anno 2023 del Comune di Perugia. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale che ha provveduto, in seduta segreta, a deliberare le iscrizioni. Un riconoscimento in particolare per la sua grande opera da direttore artistico di Umbria Jazz.

Ogni anno, in occasione della celebrazione del XX Giugno, vengono iscritti all'Albo d'Oro cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato particolare lustro alla città, La cerimonia si svolge alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori con la consegna agli iscritti di una pergamena, firmata dal Sindaco, nella quale è riportata la motivazione. Carlo Pagnotta, fondatore e Direttore Artistico fin dalla prima edizione nel 1973 di Umbria Jazz, è diventato un’autentica istituzione nel mondo del jazz internazionale.