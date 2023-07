IL PERSONAGGIO Malta fashion week, spopola in passarella la fashion stylist Linda Boranga

La fashion stylist Linda Boranga si distingue ancora una volta nel panorama della moda internazionale sorprendendo con la sua estrosità il prestigioso pubblico maltese. La Malta fashion week è un’incredibile settimana di sfilate di moda, feste ed eventi che raggiungono i più alti standard di altre fashion week tenutesi in diverse capitali della moda in tutto il mondo. La magnifica capitale La Valletta mette in vetrina alcuni dei migliori talenti maltesi nel settore della moda, dagli stilisti alle modelle ai truccatori.

La kermesse è andata in scena a La Valletta dal 3 al 7 luglio 2023 presso la fontana dei Tritoni ed i Biskuttin Gardens, scelti come location per l’occasione e diventati un enorme catwalkIn questa cornice, la fashion stylist Linda Boranga ha avuto l'opportunità di dirigere la sfilata di Keith Caruana, volto che si cela dietro al marchio Captain’s Cut. Keith è un maestro nell’arte della pelletteria, conosciuta in Italia quando, come comandante delle forze armate maltesi, si trovava a Livorno per dei corsi e a Firenze, da un esperto artigiano di bottega, incuriosito ed affascinato ha imparato tutte le tecniche tradizionali e i segreti della pelle. Conferma il suo stretto legame con l’Italia scegliendo le migliori botteghe artigiane toscane come suoi fornitori.

"Sin da piccola ho sviluppato - ha spiegato la Boranga - una predisposizione per le materie artistiche e ho poi coltivato quella che ho scoperto essere la mia vera passione: la MODA. Ad una importante esperienza nel settore affianco inoltre la formazione conseguita allo IED di ROMA e sono richiesta come stylist, art director ed autrice di Editoriali di MODA per importanti BRAND e riviste nazionali ed internazionali".

Grazie all’amico comune ed altro stilista maltese di talento Dimech James è iniziata la collaborazione tra Linda Boranga e Keith Caruana. La sfilata messa in scena lunedì 3 luglio ha visto capi ed accessori di pelle di Captain’s Cut abbinati magistralmente da Linda che, nella veste di stylist ed art director ha gestito, coordinato e scelto personalmente ogni singolo dettaglio, contribuendo al successo dell’evento. La donna che ha sfilato in passerella è una donna forte, sicura di sé e determinata. Gli abbinamenti inaspettati tra stile classico e cone bra in pelle borchiati vengono scenograficamente drammatizzati dalla musica dei violini che hanno accompagnato l’andamento deciso delle modelle.