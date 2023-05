IL PERSONAGGIO | L'umbro Marco Tarquinio lascia la direzione "Avvenire". "Grazie per un giornale pro-vita e contro le disuguaglianze"

Dopo 14 anni di direzione l'umbro (assisano doc) Marco Tarquinio lascia l'incarico al giornale dei vescovi, Avvenire, restando però sempre in prima linea nel mondo del giornalismo. "Metto il punto, oggi, al più lungo articolo della mia vita di giornalista. Un articolo lungo 14 anni. Scritto mettendoci faccia e cuore e dando certamente impronta a queste pagine d'Avvenire, ma sapendo di essere al servizio e non al comando, e resistendo alla possibilità di farne uno spazio di soliloqui e di duelli (tendenza crescente - ahinoi - in un tempo di leaderismi e bellicismi politici e anche giornalistici)": ha scritto nel suo ultimo editoriale.

Un saluto particolarea a Tarquinio - attualmente presidente dell'ente calendimaggio di Assisi - arriva dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino: “Attenzione alla verità, alla cronaca reale dei fatti, ma anche legittimo diritto di critica – sottolinea il vescovo - hanno contraddistinto Avvenire in questi anni. Ti siamo grati per la campagna in favore della vita e contro ogni guerra, i servizi di denuncia nei confronti delle disuguaglianze e contraddizioni del nostro tempo e poi l’attenzione, mai mancata, verso la tua Assisi e verso i tanti momenti importanti voluti qui dal Santo Padre. Sono convinto che, anche in altro ruolo, riuscirai a far emergere quella sensibilità che ti è propria e di cui la comunicazione ha bisogno nel raccontare i fatti. Al tuo successore, Marco Girardo – conclude monsignor Sorrentino - auguro il meglio, nel solco di un percorso ben tracciato da te e da tutta l’eccellente squadra di giornalisti e collaboratori di Avvenire”.