Il Pd di Cristofani boccia Romizi e Tesei sul polo culturale: 'disastro su Polo museale e San Francesco'

"È dal 2014 che sentiamo parlare di grandi opere e di grandi cantieri culturali, che a distanza di quasi dieci anni stentano ancora a partire. In mancanza di una buona politica, nessuna energia artistica, scientifica e imprenditoriale può dispiegare la sua forza propulsiva": lo hanno ribadito i vertici del Pd di Perugia accusando il sindaco Romizi e in parte la Giunta regionale - che ha finanziato gran parte delle opere - guidata dalla Presidente Tesei. Un attacco che arriva dopo l'inl’interrogazione formulata dal segretario regionale Pd e consigliere regionale Tommaso Bori sulla vicenda che ha portato alla chiusura del circuito museale di Perugia e al progetto in divenire di San Francesco al Prato.

"Perugia - ha proseguito il Pd di Perugia - anche come capoluogo di regione, ha bisogno di un'idea progettuale articolata e coerente, e soprattutto una politica culturale aggiornata a modelli attuali e non dell'odierno approccio, privo di prospettive a lungo termine. La gravissima mancanza di una visione politico-culturale ha creato unicamente gravi vuoti; ai già noti dossier quali il Turreno, San Francesco al Prato, Biblioteca Augusta, Villa Urbani e Post, oggi si è aggiunta la chiusura della Cappella di San Severo e del Complesso templare di San Bevignate".

Inoltre, secondo il Pd "viene mortificato l’intero circuito museale della città di Perugia, già notevolmente ridimensionato rispetto al passato, e la riapertura del Museo Civico Palazzo della Penna, con orario e servizi ridotti, rappresenta il tradimento dell’impegno volto a promuovere lo sviluppo delle espressioni artistiche e scientifiche: un servizio essenziale per la collettività e per l’economia del nostro territorio.È necessario dotarsi di infrastrutture adatte, riconvertire i contenitori in grado di ospitare l’impresa creativa e tutte quelle forme d’iniziativa oggi indispensabili per far circolare talenti e attrarre investimenti. Dobbiamo immergerci in una cultura orientata al futuro e come Partito Democratico non staremo a guardare”.