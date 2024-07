Il padre si presenta più volte in ospedale con delle lesioni: arrestato 35enne

La polizia ha arrestato un 35enne, con precedenti, per violazione delle prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria. L'uomo è accusato di inottemperanza alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. È successo a Corciano.

Il 35enne, spiega la polizia, era già stato raggiunto da un’ordinanza che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori, oltre ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi , emessa dal Gip del Tribunale di Perugia lo scorso 16 maggio. Ma qualcosa non tornava. I poliziotti, insospettiti da alcuni accessi del padre presso il pronto soccorso, dovuti a delle lesioni riportate in ambito domestico, hanno deciso di verificare l’eventuale presenza del 38enne all’interno dell’abitazione familiare. E lo hanno trovato in casa, " in palese violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta dall’Autorità Giudiziaria nei suoi confronti".

L'arresto è stato convalidato dal Gip che ha applicato nei suoi confronti, in aggiunta al divieto di avvicinamento, l’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.