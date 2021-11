Il nostro servizio sulla figura di Josef Matuska è stato inserito nel sito del Ministero della Difesa Ceco

Il servizio del nostro Sandro Allegrini [INVIATO CITTADINO La storia di Josef Matuska, sepolto al cimitero monumentale di Perugia –perugiatoday.it)] sulla figura di Josef Matuska è stato inserito nel sito del Ministero della Difesa ceco.

Merito dei buoni uffici del ricercatore Lamberto Ferranti che ha prodotto una serie di studi originali intorno alla Legione Cecoslovacca in Umbria [LA STORIA Quella Legione straniera che aveva la sua base in Umbria: 11mila soldati pronti a marciare (perugiatoday.it)]. Sandro ha avuto l’onore di prefazionare un libro ((“L’onore di un uomo è la sua libertà”) in cui Ferranti passa il fenomeno della Legione straniera sotto la lente dello studio accuratissimo di documenti e testimonianze [Lamberto Ferranti racconta le vicende della Legione ceco-slovacca in Umbria (perugiatoday.it)].

Sandro si trovava in compagnia di un ministro, tre ambasciatori, di cui uno italiano, Francesco Saverio Nisio. Ora, Ferranti ha spedito il nostro servizio a Praga, e la ?eskoslovenské Obec Legioná?ská, emanazione del Ministero della Difesa ceco, ha ritenuto opportuno inserire l’articolo, apparso su Perugia Today, sul suo sito [O ?eskoslovenských legioná?ích... - ?eskoslovenská obec legioná?ská | Facebook]. Inutile dire che la circostanza ci fa molto piacere, in quanto riconosce l’impegno e premia il nostro lavoro.