Il ladro ruba l'auto a Foligno e poi la parcheggia a Perugia: ritrovata dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno rirovato un’autovettura che era stata rubata qualche settimana fa a Foligno.

L’auto, un piccolo fuoristrada, era stata rintracciata dagli agenti dopo aver individuato la sua posizione mediante sistema GPS. Scesi dalla Volante, i poliziotti hanno notato che all’interno non c’era nessuno.

Avvisato il proprietario, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno atteso il suo arrivo sul posto. Accertato che il mezzo non aveva riportato alcun danno e che non era stato sottratto alcun oggetto al suo interno, gli agenti hanno riconsegnato l’auto al titolare che ha ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto.