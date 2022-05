Il figlio non risponde alle telefonate della madre e lei chiama la Polizia: era al lavoro

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un’abitazione in via Settevalli dove una signora in difficoltà aveva richiesto l’aiuto degli operatori poiché preoccupata per il figlio che, da qualche giorno, a seguito di un litigio, non le rispondeva più al telefono.

Dopo aver cercato di tranquillizzare la signora, gli agenti hanno contattato il figlio che ha riferito come la madre, nel tempo, fosse diventata particolarmente ansiosa.

Gli operatori, a quel punto, hanno fatto parlare la signora al telefono con il figlio che, dopo averla rassicurata sul suo ritorno a casa a termine del lavoro, ha ringraziato i poliziotti per la sensibilità dimostrata nei confronti della madre.