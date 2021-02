Il cordoglio di Romizi per la scomparsa di Mignini: "Perugia perde una figura importante"

Il sindaco esprime il sentimento di lutto dell'amministrazione comunale e di tutta la città per la morte dell'86enne imprenditore

Una notizia che ha scosso la città di Perugia quella della scomparsa dell'imprenditore Alfredo Ettore Mignini, che si è spento nella notte tra il 16 e il 17 febbraio all'età di 86 anni.

Ad esprimere il lutto della città è oggi l'amministrazione comunale che "esprime cordoglio per la scomparsa di un uomo e imprenditore illuminato, punto di riferimento per le aziende di famiglia ma anche nell’ambito della Banca di credito cooperativo di Perugia, di cui è stato fondatore e guida per molti anni".

Un pensiero anche dal sindaco Andrea Romizi: "Perugia perde una figura importante del mondo economico locale -ha detto il primo cittadino - che ha avuto sempre presente lo sviluppo della comunità perugina".