Ha offerto del cibo ad una donna senza fissa dimora: in cambio lei le svuota il portafogli

E' stata denunciata una donna per il reato di furto con destrezza a Spoleto. Tutto è avvenuto alla Stazione ferroviaria dove la presunta ladra stava mendicando quando si è rivolta ad un passante per chiedere qualche spicciolo. L'uomo, che non era rimasto indifferente alla sua richiesta, si era allora proposto di accompagnarla da un venditore ambulante di panini per pagarle il pranzo. Durante il breve tragitto fatto in auto, la donna è riuscita a sfilare dal portafoglio dell’uomo, risposto all’interno del cassetto del cruscotto, la somma di 50 euro. Infine per poi allontanarsi velocemente nella direzione della stazione ferroviaria.

La vittima, vistasi raggirata e derubata, ha allertato immediatamente la Polizia sempre tenendo sotto osservaizone la donna per non perderla. Nel giro di pochi minuti gli agenti hanno immediatamente indivudato la presunta ladra e portata in Commissariato per l'identificazione e la denuncia a suo carico (a piede libero) per furto aggravato.